متحدث الحكومة الفلسطينية: لم تعد هناك أى فرصة للحياة فى غزة

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن "الشعب لن يتوقف عن المقاومة، وعلى المجتمع الدولي وقف الغطرسة الإسرائيلية".

وقف المجازر الإسرائيلية

وأضاف إبراهيم ملحم، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "الغد" اليوم الخميس: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر الإسرائيلية، لم تعد هناك أي فرصة للحياة في غزة، حيث قصفت إسرائيل محطات الكهرباء والماء والمستشفيات والجامعات والمدارس وعائلات بأكملها قُتلت، ولم تستطع المستشفيات الآن استقبال الضحايا وبعضها خرج عن الخدمة.

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وشدد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، على ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الغذائية والإغاثية، موضحًا أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في غزة جراء استمرار القصف.

ولفت إلى أن "العالم الآن يمارس معايير مزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية، فلم يستجب لمطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، وفي المقابل يغض المجتمع الدولي الطرف عن الخطاب الإسرائيلي الذي يدعو إلى المحو".