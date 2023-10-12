الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الحكومة الفلسطينية: لم تعد هناك أى فرصة للحياة فى غزة

إبراهيم ملحم
إبراهيم ملحم

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن "الشعب لن يتوقف عن المقاومة، وعلى المجتمع الدولي وقف الغطرسة الإسرائيلية".

وقف المجازر الإسرائيلية

وأضاف إبراهيم ملحم، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "الغد" اليوم الخميس: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر الإسرائيلية، لم تعد هناك أي فرصة للحياة في غزة، حيث قصفت إسرائيل محطات الكهرباء والماء والمستشفيات والجامعات والمدارس وعائلات بأكملها قُتلت، ولم تستطع المستشفيات الآن استقبال الضحايا وبعضها خرج عن الخدمة.

اقرأ أيضًا

وشدد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، على ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الغذائية والإغاثية، موضحًا أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في غزة جراء استمرار القصف.

ولفت إلى أن "العالم الآن يمارس معايير مزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية، فلم يستجب لمطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، وفي المقابل يغض المجتمع الدولي الطرف عن الخطاب الإسرائيلي الذي يدعو إلى المحو".

الحكومة الفلسطينية غزة المجازر الإسرائيلية محطات الكهربا إسرائيل

مواد متعلقة

متحدث حكومة فلسطين: ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلى على غزة حرب إبادة جماعية

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نعمل بالمستشفيات فلا مكاتب آمنة ولا شوارع ولا بيوت

الهيئة الإسلامية بالقدس: اعتداء إسرائيل على المسجد الأقصى "لعب بالنار"

الدفاع المدنى فى غزة: الإمكانات لا تكفى لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض

أمجد الشوا: إسرائيل تركز على محو أحياء كاملة فى غزة

أبوالفضل عن رد فعل الغرب حول أحداث غزة: حالة من الازدواجية

وزير خارجية إيطاليا لـ"الدستور": نعمل معًا على إحلال السلام

رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني: المولدات بمستشفيات غزة ستعمل لمدة 4 أيام فقط

الأكثر قراءة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

أبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضية الفلسطينية وسيناء

حقيقة انتقال ميسى من إنتر ميامى إلى الدورى السعودى على سبيل الإعارة

كشف السبب وراء سفر "بيبو" للسعودية.. وإجراء من مدرب الأهلى بشأن موديست

ذعر فى الجيش الإسرائيلى من الغزو البرى لغزة.. "الكابوس" ينتظرهم فى القطاع

شكرى: معبر رفح سيظل مفتوحًا حتى نوفى بالاحتياجات الإنسانية المُلحة لقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟