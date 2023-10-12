الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكاديمى بمعهد الاستشراق بموسكو: الموقف الروسى داعم لإقامة دولة فلسطينية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تحدث الدكتور رامي القليوبي، الأكاديمي بمعهد الاستشراق بموسكو، عن المسار الروسي لما يحدث من قصف مستمر على قطاع غزة والذي أدى إلى ارتقاء 1232 شهيدًا، و5943 جريحًا حتى الآن.

إقامة الاستيطان سبب تفاقم الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن الموقف الروسي واضح، وهو داعم لإقامة دولة فلسطينية، فيما تعتبر أن إقامة الاستيطان هو سبب تفاقم الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار إلى أن الدور الروسي يقتصر على مواصلة الاتصال مع كافة أطراف الأزمة، منوهًا بأن موسكو تستنكر إرسال أي قوات أمريكية للبحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أن روسيا تتخوف من مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر.

واختتم بأن روسيا أكدت ضرورة إقامة دولة فلسطينية، ولكن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي يعطلان ذلك الأمر.

إقامة دولة فلسطينية أمر "ضرورى"

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الحرب المندلعة منذ 6 أيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس تعد فشلا للولايات المتحدة، قائلًا: "الحرب بين إسرائيل وحماس هي مثال على فشل واشنطن في الشرق الأوسط"، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية أمر "ضروري".

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