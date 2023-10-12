الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم "يونيفيل": لا يمكن أن نستخدم القوة إلا فى الدفاع عن النفس

يونيفيل
يونيفيل

قال الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أندريا تيننتي: لدينا 10 آلاف جندي من 49 دولة، ولا يمكن أن نستخدم القوة إلا في الدفاع عن النفس، مؤكدًا: أولويتنا القصوى تهدئة الوضع بين جميع الأطراف ونشر قواتنا بالكامل لمراقبة الخط الأزرق.

وأضاف، في حديثه للقاهرة الإخبارية، اليوم الخميس: في الوقت الحالي نشرنا قواتنا بالكامل في المناطق كافة، ونركز اهتمامنا على أي انتهاكات للخط الأزرق، ويتم إرسال تقارير بها إلى مجلس الأمن، ونعمل بشكل وثيق مع الطرفين لمنع أي تصعيد والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد حرص يونيفيل على استمرار الحوار، موضحًا أنه لا يمكن إرسال دوريات إلا بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل

وفي قت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أندريا تيننتي، عن رصد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفر شوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان ردًا على ذلك".

وأضاف تيننتي: "نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة".

وتابع تيننتي: "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل يتواجدون في مواقعهم، ويقومون بمهامهم ويواصلون العمل، بما في ذلك من الملاجئ حفاظًا على سلامتهم".

وأضاف: "نحض الجميع على ممارسة ضبط النفس، والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لليونيفيل، لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني".

وأعلن حزب الله اللبناني عن استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة هي موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم، وتمت إصابة المواقع إصابات مباشرة.

لبنان يونيفيل الدفاع عن النفس للقاهرة الإخبارية

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