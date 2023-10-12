مصر تنفى إغلاق معبر رفح مع غزة.. وتكشف تفاصيل العمل داخله

نفت مصر المعلومات التي يتم تداولها عن إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة المحاصر، مؤكدةً أن تلك المعلومات غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة.

وقالت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى".

حقيقة إغلاق معبر رفح

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري من أجل نجاح جهود الترميم والإصلاح الجارية فيه بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع المحاصر.

وحددت السلطات المصرية مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي ترسلها المنظمات الإقليمية والدولية بهدف إيصالها إلى الفلسطينيين الموجودين في غزة.

ودعت مصر، عبر البيان، كل الدول والمنظمات التي ترغب في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للفلسطينيين داخل غزة، بهدف الاستجابة لمعاناته والتخفيف منها جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش.

وشددت مصر على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية تحتم على أصحاب الضمائر الحية بأن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين الذين يعانون مخاطر ضخمة حاليًا.