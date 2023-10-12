الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

"الطيب": الأزهر على استعداد لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية فى بنين

شيخ الأزهر والسفيرة
شيخ الأزهر والسفيرة رجاء عبد الخالق الوكيل

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر  الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السفيرة رجاء عبدالخالق الوكيل، سفيرة مصر الجديدة لدى جمهورية بنين، لبحث سبل تعزيز الدعم الأزهري لأبناء الشعب البنيني.

وأشار الإمام الأكبر، خلال اللقاء، إلى استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية لأبناء بنين والبالغ عددها حاليًا 8 منح دراسية سنويًا، واستعداد الأزهر لتوجيه الجزء الأكبر منها لدراسة الطب والصيدلة والهندسة والزراعة، وبما يخدم المتطلبات الحقيقية للمجتمع البنيني ويلبي احتياجاته، بالإضافة إلى استعداده لاستقبال أئمة بنين على نفقة الأزهر الشريف وتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ ورفع مهاراتهم الدعوية وقدرتهم على تفنيد أفكار الجماعات المتطرفة.

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ولفت إلى استعداد الأزهر لإنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية في بنين على نفقة الأزهر، وإمداده بالمعلمين والمتخصصين الأزهريين في شتى علوم اللغة العربية، خدمة لمسلمي بنين في تعلم لغة القرآن الكريم، وتحقيق رسالة الأزهر باعتباره المؤسسة التي تقوم على نشر اللغة العربية والعلوم الشرعية في العالم.

من جهتها؛ أعربت السفيرة رجاء عبدالخالق عن سعادتها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديرها لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة لخدمة أبناء القارة الإفريقية، ودعمه لهم في شتى المجالات الدعوية والعلمية والإغاثية، مؤكدة أنها ستتولى متابعة ملف الطلاب الوافدين وتيسير أمور التحاقهم للدراسة بالأزهر الشريف.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الشعب البنيني نشر اللغة العربية

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