الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ذعر فى الجيش الإسرائيلى من الغزو البرى لغزة.. "الكابوس" ينتظرهم فى القطاع

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

حالة من الذعر تسيطر على الجنود والخبراء الإسرائيليين قبل احتمالية الغزو البري المرتقب للاحتلال لقطاع غزة، والمنتظر حدوثه في أي وقت قريب، حيث يعلم الجميع أن الكابوس ينتظرهم في غزة.

دخول قطاع غزة كابوس

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد بالغزو البري لغزة، ولكن يبدو أن الإسرائيليين يعلمون ما ينتظرهم بالضبط، وقال أحد الجنود الإسرائيليين: "دخول قطاع غزة كابوس، إلا أنه حقيقي، أي شيء تلمسه يمكن أن يكون قنبلة، وأي شخص تراه يمكن أن يكون مسلحًا، عليك أن تتحرك ببطء، عمدا، في بعض الأحيان يتحركون بشكل أسرع مما يمكنك الرد عليه، الشيء الوحيد الذي يبقيك على قيد الحياة هو تدريبك".

مخططات إسرائيلية وذعر بين قوات جيش الاحتلال

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الغزو البري لقطاع غزة هدفه المعلن هو القضاء على حركة حماس، وقال إيهود أولمرت، الذي أرسل كرئيس للوزراء في عام 2008 قوات برية إلى المنطقة التي يبلغ طولها 40 كيلومتراً في عملية الرصاص المصبوب التي استمرت ثلاثة أسابيع، إن ما ينتظر الجنود الإسرائيليين هو "أسوأ شيء يمكنك تخيله".

txt

"رويترز": مصر تبحث مع أمريكا وعدة دول أخرى آلية إدخال مساعدات إلى غزة

وتابع: "لن يكون الأمر بسيطاً ولن يكون ممتعاً لنا أو لهم"، ونظراً للإخفاقات الاستخباراتية الواضحة التي سبقت هجوم يوم السبت، فمن الممكن أن تتجه القوات الإسرائيلية نحو "قاذفات جديدة أو أنواع جديدة من الصواريخ الأقوى والأكبر حجماً أو الصواريخ الجديدة المضادة للدبابات التي لسنا على دراية بها".

مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على عكس الماضي، عندما تم إرسال قوات الدفاع الإسرائيلية لتحقيق أهداف محدودة، يتعهد نتنياهو بالنصر الكامل على حماس، إنها مهمة معقدة للغاية ومليئة بالتحديات لدرجة أنه من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق أو عدد الأرواح- الإسرائيليين والفلسطينيين- التي ستكلفها.

تقرير أمريكي: مخططات إسرائيل لتفريغ قطاع غزة مستمرة منذ عقود طويلة

مصر تنفى إغلاق معبر رفح مع غزة.. وتكشف تفاصيل العمل داخله

مدير مستشفى فى غزة: المستشفى قد يخرج عن الخدمة تمامًا خلال 3 أيام

متحدث الحكومة الفلسطينية: لم تعد هناك أى فرصة للحياة فى غزة

وتابعت أنه مع حشد 300 ألف جندي على حدود غزة وقصف القوات الجوية الإسرائيلية لأهداف تابعة لحماس، يبدو أن الجيش الإسرائيلي على شفا غزو بري لم يسبق له مثيل منذ تحركه إلى لبنان في عام 1982 في محاولة لاجتثاث المسلحين الفلسطينيين وإقامة دولة صديقة. 

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة واستهداف قادة حماس، والذي قال نتنياهو إنه سيكون "حربا طويلة ومؤلمة"، سوف يمنح غزة المزيد من التعاطف الدولي وردود الأفعال المستنكرة للتحركات الإسرائيلية، لأن مثل هذا الهجوم يترك غزة أكثر تدميراً هذه المرة؛ فضلاً عن معاناتها المستمرة بالفعل من فرض إسرائيل حصارا على القطاع وقطعت عنه المياه والكهرباء والإمدادات الغذائية عنه.

الغزو البري غزة ذعر الجيش الإسرائيلي الاحتلال

مواد متعلقة

تقرير أمريكي: مخططات إسرائيل لتفريغ قطاع غزة مستمرة منذ عقود طويلة

تقرير أمريكى: الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى دخل منطقة المجهول

تقرير: جهود مكثفة تقودها مصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

خريطة فلسطين 2023.. العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف إنهاء الوجود الفلسطيني

البق يغزو فرنسا ويهدد باريس.. ومخاوف من انتقاله إلى بريطانيا

اخر اخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023.. الاحتلال يستعد لعملية برية ومصر ترفض التوطين

رويترز: مصر لن تسمح بتفريغ قطاع غزة من سكانه وتوطينهم في سيناء

أخبار غزة الآن.. القطاع يتحول لمشرحة والغرب يتجاهل جرائم إسرائيل

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

بعد قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع.. سعر الأرز في منافذ التموين

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى