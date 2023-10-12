الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مستشفى في غزة: المستشفى قد يخرج عن الخدمة تماما خلال 3 أيام

مستشفي الشفاء بغزة
مستشفي الشفاء بغزة

أكد مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن المنظومة الصحية انهارت تماما ولا نستطيع تقديم الخدمات للجرحى والمرضى.

وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة في حديث للقاهرة الإخبارية، إن المستشفى لم يعد قادرا على  استيعاب العشرات من المرضى والمصابين بسبب ارتفاع أعدادهم، فضلًا عن نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية داخل القطاع واستهلاك الطواقم الطبية طاقتها تماما في خدمة المرضى والمصابين.

وأكد مدير مستشفى الشفاء في غزة للقاهرة الإخبارية، أن المستشفى قد يخرج عن الخدمة تماما خلال 3 أيام حال انقطاع الوقود عن المولدات الخاصة، وأن غرف العمليات لدينا ممتلئة مما يعوق تقديم الخدمة للمرضى والمصابين خارج المستشفى، لذلك قمنا بتفريغ مستشفى أطفال كامل من أجل نقل المرضى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي.

المنظومة الصحية غزة المستشفى لقاهرة الإخبارية

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