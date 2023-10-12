الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: العلاقات مع ليتوانيا مبنية على الصداقة.. وبحثنا الأوضاع فى غزة

سامح شكري، وزير الخارجية،
سامح شكري، وزير الخارجية،

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات مع ليتوانيا مبنية على رصيد من الصداقة والتعاون، وهناك سعي لتعاون أكبر في المجال الاقتصادي.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المُنعقد مع نظيره الليتواني، جابرييليوس لاندسبيرجيس، اليوم الخميس، أن العلاقات بين البلدين يمكن الاستفادة منها في مجال الاقتصاد وجميع المجالات، خاصة أن ليتوانيا أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن هناك تنسيقًا في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، منوهًا بالزيارات المتبادلة لعرض وجهات النظر وتبني رؤى مشتركة تعزز الأمن والاستقرار وتصب في مصلحة البلدين.

وتابع، أن المناقشات تطرقت للقضايا الإقليمية والدولية والتنسيق في الدوائر متعددة الأطراف، والتي أبرزها الأحداث الجارية في غزة، بالإضافة إلى التباحث في قضية الهجرة غير الشرعية وما تقوم به مصر في هذا الشأن.

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