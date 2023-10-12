لماذا يعيش سكان المناطق الزرقاء عمرا طويلا يتعدى ال100 عام؟

هناك خمس مناطق زرقاء منتشرة حول العالم في اليونان، إيطاليا، كوستاريكا، كاليفورنيا واليابان، يعيش العديد من سكانها حتى سن الشيخوخة البالغ 100 عام، وأحد المبادئ الأساسية للعيش لفترة أطول هو التحرك مثل قضاء الوقت في الحديقة.



قد يبدو الأمر وكأنه محض صدفة، ولكن هناك أوجه تشابه ملحوظة بين أنماط الحياة والعادات والأنظمة الغذائية لهؤلاء المعمرين، ولا يقتصر الأمر على أنهم يعيشون حياة طويلة فحسب، بل إن العديد من سكان المنطقة الزرقاء أيضًا لايصابون بالأمراض المزمنة.

تنبع الضجة حول مناطق طول العمر من دراسة نشرها دان وفريقه في عام 2016، والتي تابعت أنماط حياة الناس في سردينيا بإيطاليا؛ إيكاريا اليونان، نيكويا، كوستاريكا، ولوما ليندا، كاليفورنيا، أوكيناوا في اليابان، وحدد الباحثون العديد من الممارسات الشائعة التي اتبعها سكان هذه المناطق، وهو ما قد يفسر سبب عيشهم حياة أطول.

التحرك بشكل طبيعي

يدمج سكان المناطق الزرقاء التمارين الرياضية في حياتهم لكنهم لا يضخون الحديد، ولا يركضون في سباقات الماراثون، ولا ينضمون إلى الصالات الرياضية، بدلًا من ذلك فإنهم يعيشون في بيئات تدفعهم باستمرار إلى التحرك دون التفكير في الأمر.

أن يكون لديك هدف في الحياة

إن معرفة إحساسك بالهدف تساوي ما يصل إلى سبع سنوات من متوسط العمر المتوقع الإضافي.

تقليل التوتر

يمكن لأي شخص أن يعاني من التوتر، حتى سكان المناطق الزرقاء، لكن المعمرين في هذه المناطق الشهيرة لديهم روتين يومي للتخلص من التوتر مثل أخذ قيلولة أو الانغماس أنشطة تسعدهم.

توقف قبل أن تشبع

على الرغم من أن الكثير منا يستمر في تناول الطعام حتى لا يتبقى مكان في بطنه، إلا أن سكان أوكيناوا يمارسون ما يسمى بقاعدة النظام الغذائي بنسبة 80 في المائة، يتضمن ذلك دفع طبق طعامك بعيدًا عندما تكون ممتلئًا بنسبة 80 بالمائة.

تناول النباتات

يتبع سكان المنطقة الزرقاء نظامًا غذائيًا نباتيًا في معظم الأحيان، ينغمسون في تناول الأسماك والبيض بضع مرات في الأسبوع ويتناولون اللحوم في المناسبات الخاصة فقط، وتبرز الفاصوليا بشكل كبير في وجباتهم، وعندما يتعلق الأمر بمنتجات الألبان، فإنهم يفضلون كميات صغيرة من الجبن أو الزبادي على الحليب.

