الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يمكنك مكافحة الشيخوخة والحفاظ على صحة جيدة؟

ارشيفية
ارشيفية

تعتبر الشيخوخة  عملية طبيعية تحدث للجسم مع مرور الوقت، حيث تتضمن تغيرات في الجسم والعقل والسلوك وتشمل هذه التغيرات التجاعيد وفقدان المرونة في البشرة، بالإضافة إلى تقلص كتلة العضلات وكثافة العظام، وتراجع الوظائف الحسية والعقلية، وزيادة الاحتمالات للإصابة بأمراض مزمنة.

وعلى الرغم أن الشيخوخة لا يمكن تجنبها بالكامل، إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للمساعدة في تأخير عملية الشيخوخة والحفاظ على صحة جيدة، ويستعرض "الدستور" أبرز هذه النصائح خلال التقرير الآتي وهي: 

الحفاظ على نظام غذائي صحي

 تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتجنب الأطعمة المعالجة والدهنية والمليئة بالسكر والملح، وتناول الكرنب والسبانخ والبروكلي الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، حيث تحتوي هذه الخضروات على مستويات عالية من فيتامين A وفيتامين C، وكلاهما من مضادات الأكسدة.

ممارسة التمارين الرياضية

 النشاط البدني المنتظم يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية وصحة القلب والعضلات والعظام، وينصح الخبراء بممارسة التمارين الهوائية مثل المشي وركوب الدراجة الهوائية والسباحة، بالإضافة إلى التمارين المقاومة لتقوية العضلات.

الحفاظ على وزن صحي

 البقاء على وزن مناسب يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة ويعزز الصحة والشباب.

الحماية من أشعة الشمس

استخدام واقي الشمس وتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة يساعد في الحفاظ على صحة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد وتلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس.

الاهتمام بالعناية بالبشرة

 استخدام منتجات عناية بالبشرة المناسبة لنوع بشرتك، مثل مرطبات مضادة للشيخوخة ومنتجات حماية من الشمس، قم بتنظيف البشرة بانتظام وتقشيرها لإزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجديد الخلايا.

التحكم في التوتر والضغوط النفسية

يؤثر التوتر الزائد والضغوط النفسية على الصحة العامة ويمكن أن يسرع من عملية الشيخوخة، ولتجنب التوتر يجب استخدام تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوجا والتنفس العميق للتخفيف من التوتر وتعزيز الصحة العقلية.

احصل على قسط كافٍ من النوم

يساعد النوم الجيد والمنتظم على تجديد الطاقة وتعزيز نمو الخلايا وإصلاح الأنسجة، النوم من 7-8 ساعات في الليل.

تجنب التدخين

يعتبر التدخين واستهلاك الكحول من المعتادات الضارة التي تسبب تلفًا للجلد وتسرع عملية الشيخوخة.

الحفاظ على نشاط عقلي

 قم بتحفيز العقل من خلال حل الألغاز وممارسة الأنشطة الذهنية مثل القراءة والكتابة وتعلم مهارات جديدة. الحفاظ على نشاط العقل يساعد في الحفاظ على وظائف الدماغ والذاكرة.

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الشيخوخة صحة نظام غذائي صحي ممارسة التمارين الرياضية أشعة الشمس

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