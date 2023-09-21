مدينة الأبحاث العلمية: تصنيع "الكولاجين البحرى" لاستخدامه فى مقاومة الشيخوخة

أعلنت الدكتورة منى محمود عبداللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، عن توقيع عقد تصنيع وتسويق منتج الكولاجين البحري لاستخدامه كمكمل غذائي ومستحضر تجميلي لمقاومة الشيخوخة، مع شركة "سمرمون" لتصنيع الأسماك.

إنتاج الكولاجين البحري صناعيًا بالكامل

وأوضحت "عبداللطيف"، في تصريح لها اليوم، أن هذا المنتج سيتم إنتاجه صناعيًا بالكامل عن طريق الخبرات البحثية بالمدينة في مصنع الشركة، لافتة إلى توقيع العقد جاء ضمن المهام الرئيسية للمدينة من خلال نقل التكنولوجيا وإعداد الدراسات المستقبلية والتخطيط الاستراتيجى، وخرائط الطريق للبحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الصناعة المصري بناء على اقتصاد وطني مبني على المعرفة والابتكار.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تتبناه الدولة من استراتيجية قومية لربط صناعة البحث العلمي بالقطاع الصناعي والاستثمار من خلال الخبرات والمعارف الفنية والتكنولوجية من المشروعات البحثية التطبيقية؛ بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية.

فوائد الكولاجين البحري

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة منال علي شلبي، القائم بأعمال رئيس مركز تطوير الصناعات الدوائية و الصيدلية والتخميرية وصاحبة فكرة المنتج، إن هناك كمًا من المواد الخام غير المستخدمة في القطاع السمكي ومنها جلود الأسماك وقشوره، فبدلًا من إهدار هذه المواد تم الحصول على منتج الكولاجين البحري عن طريق اشتقاقه من قشور الأسماك والجلد والعظام.

وأضافت أنه يمكن الحصول على فوائد الكولاجين البحري عن طريق تناوله كمكمل غذائي (على شكل مسحوق أو حبوب) أو سطحي للجلد؛ من خلال عدة صور من جيل هلامي وبودرة وشاش كمنتج صحي وآمن.

ولفت إلى أنه سيتم إنتاج هذا المنتج من المكونات الطبيعية والتي لا تحتوي على دواء من أي نوع وأيضًا لا يحمل أى مرض ولا تلوث ولا يحفز الجهاز المناعي مقارنة بالكولاجين الحيوانى، موضحة أن من ضمن مميزات المنتج انخفاض تكاليفه مع تطويره من الموارد الطبيعية وقدرته الهائلة في مقاومة الشيخوخة وخلوه تمامًا من المواد الحافظة والسيليكونات والمعادن الثقيلة.

وأضافت أنه تم الحصول على براءة اختراع لحماية طريقة استخراج الكولاجين البحرى من المصادر البحرية، والذي بصدد إنتاجه صناعيًا.

شهد مراسم التوقيع الدكتورة عبير عبدالوهاب، عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، الدكتور سامى زكى باحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه بمعهد بحوث الأراضي القاحلة بالمدينة، الدكتور هانى نورالدين المنشاوى، رئيس مجلس إدارة شركة سمرمون لتصنيع الأسماك ورئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

يذكر أن شركة سمر مون لتصنيع الأسماك مقرها برج العرب الجديدة وهى أحد الكيانات الصناعية المميزة، بما تملكه من خبرات صناعية عميقة ومتراكمة وإمكانيات ومقومات رأسمالية ومؤسسية تمكنها من توفير وتصنيع العديد من المنتجات الصناعية على مستوى السوقين المحلية والدولية.