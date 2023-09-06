الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة مصرية: تعمقت فى أبحاث العلاج الإشعاعى ومقاومة الجسم له

العلاج الإشعاعي
العلاج الإشعاعي

كشفت الدكتورة نورهان حسن، باحثة ما بعد الدكتوراه في المستشفى الجامعي بمدينة كولون الألمانية، تفاصيل تخصصها وأبحاثها في علاج مرض السرطان.

وقالت حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "تخرجت في كلية العلوم بقسم البيوتكنولوجي، وسافرت منحة الدكتوراه، تخصصي ليس في مرض السرطان فقط، لكن تعمقت في العلاج الإشعاعي ومقاومة الجسم له والأسباب الجينية وراء ذلك". 

وأضافت: "حصلت على جائزة أفضل بحث من الجمعية الألمانية لعلم السرطانات، بالإضافة لجائزة أفضل إلقاء محاضرة في مؤتمر تابع للجمعية الدولية لسرطان الثدي، وجائزة ضمن أفضل 8 رسائل للدكتوراه من الجامعة".

وتابعت: "العلم منظومة متداخلة مع بعضها، مقدرش أقول إن الأطباء ينفع يشتغلوا لوحدهم أو الصيادلة أو حتى الباحثين، في النهاية العلم متداخل وهذا التداخل هو ما يجعل نتائج الأبحاث قد تكون مفيدة للمرضى والبشرية عمومًا".

واستكملت: "أعمل على مشروع جديد سيمثل طفرة، نحاول تصنيع نوع من أنواع أجهزة تمدد الأنسجة وتجديدها وسيفيد جدًا مرضى سرطان الثدي".

العلاج الإشعاعي الدكتورة نورهان حسن علاج مرض السرطان علاج السرطان الحياة الحياة اليوم

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