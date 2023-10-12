الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، أقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي وأعمال التطوير بالمبنى الملحق لها للوقوف على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
رافق المحافظ خلالها الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المبرة، وبعض الأطباء والعاملين بالمستشفى.
وبدأ محافظ أسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد سير العمل بقسم الاستقبال والمعمل والفحص والاصابات وحالات الطوارئ واستقبال الأطفال وCPR للوقوف على سير العمل ومدى تقديم الخدمات واستمع للمرضى ومرافقوهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل العاملين بمستشفى المبرة وقطاع التأمين الصحي بكافة فئاتهم والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمة بشكل لائق.


متابعة مشروع تطوير ودعم مستشفى المبرة


كما تفقد المحافظ مشروع تطوير ودعم مستشفى المبرة التطوير بالمبنى الملحق به حيث يشمل المرحلة الخامسة منه المبنى (د) والذي يضيف عدد 80 سرير للمستشفى ليصبح إجمالي عدد الأسرة 155 سرير بينهم 17 سرير استقبال و120 سرير للأقسام الداخلية و18 سرير عناية مركزة و14 سرير للحضانات و10 أسرة لغرف العمليات و17 سرير للغسيل الكلوي و27 سرير للعلاج الكيماوي وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ في المشروع وما وصل إليه مراحل التنفيذ به موجهًا بضرورة دفع وتيرة العمل بالمستشفى والمبنى الملحق له لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التنفيذ وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.


وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية سواء من خلال جولاته الميدانية أو اجتماعاته أو التقارير الدورية للقطاع الصحي بالكامل بكافة ربوع المحافظة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي وتوفير أماكن لائقة للمواطنين تقدم خدمة مميزة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على النهوض بالمنظومة الصحية إلى مستويات أعلى بكافة الطرق الممكنة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وهو ما يظهر جليًا في الأجهزة الطبية التي يتم توريدها بأعلى المعايير والمواصفات وتشغيل وإنشاء وتطوير بالمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية خلال الأونة الأخيرة.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مستشفى المبرة للتأمين الصحي التطوير بالمبنى الملحق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين هيئة التأمين الصحي

مواد متعلقة

محافظ أسيوط ونائب المنظمة العالمية لخريجى الأزهر يبحثان سبل التعاون

محافظ أسيوط يشهد احتفالية التعليم باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

جامعة أسيوط تشهد انطلاق ورشة عمل "التحول الرقمى" بكلية الصيدلة

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الانترلوك بشوارع ديروط ضمن خطة تطوير الطرق

محافظ أسيوط يفتتح وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري

"تمريض أسيوط" تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الألمانية AHPGS

محافظ أسيوط: رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمركز أبوتيج وحى شرق

محافظ أسيوط يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية بنات ويهديها 4 ماكينات خياطة

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

بعد قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع.. سعر الأرز في منافذ التموين

بلينكن: "لم آت إلى تل أبيب كوزير خارجية وإنما كيهودى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى