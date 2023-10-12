استطلاع رأى: 56% من الإسرائيليين يطالبون بإقالة نتنياهو

أفاد استطلاع حديث للرأي في إسرائيل، ونقلت العربية نقاطًا منه بأن 84% من الإسرائيليين يحملون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسئولية الإخفاق في غزة.

ووفقًا للاستطلاع، فقد طالب 56% من الإسرائيليين بإقالة نتنياهو، بينما طالب 52% من الإسرائيليين بإقالة وزير الدفاع جالانت.

ووفقًا للاستطلاع، فإن 59% من الإسرائيليين لا يثقون في قدرة الحكومة على إدارة الحرب.

استشهاد 1203 فلسطينيين وإصابة 5700 فى غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقالت وزارة الصحة: "لقد وصلت حصيلة ضحايا القصف والغارات الإسرائيلية إلى 1203 والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة.

وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور يوسف أبوالريش، في وقت سابق اليوم: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات حوالي 5600"، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي: "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

واستشهد 30 فلسطينيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، اليوم الخميس، مع تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

قصف إسرائيلي مستمر

وأوضحت المصادر أن 15 آخرين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا فوق رءوس ساكنيه في شمال قطاع غزة.

هجمات إسرائيل على قطاع غزة

وحسب المصادر، استهدفت هجمات إسرائيل أحياءً سكنية ودمرت عشرات المنازل وبرجًا سكنيًا بالكامل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ يوم السبت الماضي 1100، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 5300 نحو 60% منهم من الأطفال والنساء.