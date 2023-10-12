الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدفاع المدنى فى غزة: الإمكانات لا تكفى لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض

محمود بصل
محمود بصل

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية، حيث إن الغارات الإسرائيلية وقذائف المدفعية لا تزال تسقط على رءوس المواطنين الفلسطينيين.

شهداء تحت الأنقاض 

وأضاف بصل، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، صباح اليوم الخميس: منذ ساعة تقريبًا والبوارق البحرية متواجدة في عرض البحر، وتطلق الرصاص على رءوس المواطنين في مناطق غرب قطاع غزة.

وأكد أن عمليات استهداف المواطنين كبيرة، ففي الساعة السادسة صباح اليوم كانت هناك عدة غارات بشكل مكثف على منازل المواطنين في أكثر من منطقة في قطاع غزة، مما أسفر عن 50 شهيدًا في نفس التوقيت، فضلًا عن الشهداء والجرحى المتواجدين تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني تمارس عملها وسط الإمكانيات المتاحة معها، لكن مازال هناك عدد من الشهداء تحت الأنقاض، والإمكانيات الموجودة لديهم لا تكفي للتعامل مع حجم الدمار الهائل والكبير.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التهجير والنزوح من خلال الاستيطان على مناطق كاملة من قبل المستوطنين في الجنوب وإعطاء تعليمات للمواطنين العُزل بإخلاء المناطق، مما يؤثر على الحالة النفسية للمواطنين في قطاع غزة.

وأكد وجود معركة شرسة وإبادة جماعية تحدث الآن في قطاع غزة، واستهداف لمنازل المواطنين دون سابق إنذار، معربًا عن حزنه بسبب عدم مبالاة واحترام الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق الدولية والإنسانية، فهناك صعوبات كبيرة تعرقل الدفاع المدني من إكمال مهامه على أكمل وجه نتيجة قلة الإمكانيات والمعدات الموجودة لدى الطواقم.

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