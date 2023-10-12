الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بإرسال الأردن أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

الأردن ينسق مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة

وفي وقت سابق أعلنت المملكة الهاشمية عن التنسيق مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في وقت شهد المعبر ضربة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني.

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفًا أن ذلك يتم عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع المصريين، فيما وجّه بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

وكانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى قد أجرت محادثات مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

وقال التقرير إن السلطات المصرية اتصلت بإسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الإنسانية في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.