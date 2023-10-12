علاء عابد: مصر لديها موقف ثابت داعم للقضية الفلسطينية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية وعلاجية لقطاع غزة تأكيد على موقف مصر التاريخي نحو القضية الفلسطينية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم.



موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية



وأوضح "عابد"، في تصريحات، اليوم الخميس، أن الدولة لها موقف ثابت داعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيها ما قبل 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



ولفت إلى إعداد التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة قوافل مساعدات وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات، لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة، للوقوف بجانبه، تعكس الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ونوه بأن هذا الدعم والتضامن من مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق يستهدف تخفيف حدة أحداث العنف، التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن الدولة لديها التزام تاريخي تجاه جميع القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، ولن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى.

وقف التصعيد



وأشار النائب علاء عابد إلى ضرورة تبني رؤية مصر ودعوات الرئيس السيسي بوقف التصعيد وإعطاء الشعب الفلسطيني كل حقوقه وإقامة دولته.



وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب كل الأطراف المعنية بتوحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعلن، أمس، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه يستعد لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية.