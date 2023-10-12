الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أوابك تشارك في ندوة أكسفورد الثالثة والأربعين للطاقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول« أوابك »، اليوم الخميس، في ندوة أكسفورد الثالثة والأربعون للطاقة والتي عُقدت بمقر كلية سانت كاثرين، مدينة أكسفورد، بالمملكة المتحدة.

أوابك تشارك في ندوة أكسفورد

بلغ عدد المشاركين في الندوة 55 مشاركًا يمثلون عدد من الوزارات والمنظمات والهيئات ذات العلاقة بالطاقة، من ضمنها وزارة الطاقة السعودية، منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مؤسسة البترول الكويتية، شركة أرامكو السعودية، شركة أبو ظبي الوطنية للنفط، الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وكالة الطاقة السويدية، المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، الوزارة الملكية النرويجية للبترول والطاقة، معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، مؤسسة النفط الهندية، مديرية البترول النرويجية، المنظمة الأفريقية لمنتجي النفط، شركة شل، شركة إيني، شركة بريتش بتروليوم، شركة أكسون موبيل، شركة شيفرون، شركة بتروناس الماليزية، شركة نفط المكسيك، شركة توتال انيرجيز، شركة اكينور، شركة دانا غاز، صندوق تطوير تكنولوجيا النفط النيجيري،  وبعض الشركات الأقليمية المختصة بصناعة الطاقة.  

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تناولت الندوة عداد من الموضوعات المتعلقة بصناعة الطاقة على المستوى الأقليمي والعالمي، ومن ضمنها، التحديات في تحولات الطاقة، تحديات قطاع الطاقة في الصين، معضلة الطاقة الثلاثية، سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، مستقبل سياسة الطاقة الأمريكية، الجغرافيا السياسية لعلاقات الطاقة في الشرق الأوسط، تحولات الطاقة في اليابان وآسيا، الطريق إلى صافي انبعاثات صفرية، المعادن الحرجة وتأثرها بالجغرافيا السياسية وتحولات الطاقة، تطورات أسواق الكربون، تحديات قطاع الطاقة في الهند، استراتيجية الطاقة الكويتية، مستقبل الطاقة المتجددة، ودور الطاقة النووية في تحولات الطاقة، ودور التكنولوجيا في تحولات الطاقة، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الطاقة الجديدة، والواقع والاَفاق المستقبلية لقطاع الطاقة في روسيا، وأسواق الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية، واقتصاد الهيدروجين.

تجدر الإشارة إلى أن ندوة أكسفور للطاقة تُعقد سنويًا منذ عام 1979، وتعتبر منبرًا للحوار العلمي حول قضايا الطاقة، برعاية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكلية سانت كاثرين في جامعة أكسفورد.

أوابك ندوة أكسفورد اكسفورد منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول مؤسسة البترول الكويتية شركة أبو ظبى وزارة الطاقة السعودية

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