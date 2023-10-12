الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الآن متاح.. لينك تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لامريكا

 تقدم الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من أكتوبر، من كل عام إمكانية الهجرة العشوائية لأمريكا، حيث يكثر التساؤل عن لينك تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 عبر جوجل، حيث تقدم ما يقرب من 140،000 تأشيرة هجرة قائمة على العمل للمتقدمين المؤهلين بموجب أحكام قانون الهجرة الأمريكي.

لينك تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير لينك تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، والشروط والقواعد للهجرة.

وتنقسم تأشيرات الهجرة القائمة على العمل إلى 5 فئات تفضيلية. يجوز لبعض الأزواج والأطفال مرافقة أو متابعة الانضمام إلى المهاجرين من أجل العمل، ويمكن معرفة المزيد حول هذه الفئات الخمس من  خلال اللينك من هنا.

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رابط موقع اللوتري الامريكي وكيفية التسجيل في القرعة

الهجرة العشوائية لامريكا 2023 

ويتم  التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا  بشكل إلكتروني تماما دون الحاجة للذهاب إلى السفارة الأمريكية الا بعد تحديد موعد المقابلة.

ويتم إدخال كافة البيانات المطلوبة وكذلك رفع المستندات إلكترونيا ، كما تظهر نتائج هذه القرعة بشكل الكتروني عن طريق نفس الرابط الالكتروني الرسمي الخاص ببرنامج الهجرة العشوائية.

ووفقا لموقع السفارة الامريكية، لا تقبل الادخالات المتأخرة أو الادخالات الورقية. يسمح القانون بالدخول مرة واحدة فقط لكل شخص أو لكل شخص خلال فترة التسجيل.

جدير بالذكر أنه لا توجد تكلفة لإرسال نموذج الاشتراك عبر الإنترنت، ولكن من الضروري استخدام متصفح محدث لإجراء عملية تسجيل سلسة.

كما تستخدم وزارة الخارجية الأمريكية، تقنية متطورة لاكتشاف الإدخالات المتعددة. إذا قمت بتقديم أكثر من إدخال واحد ، فسيتم استبعادك.

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اللوتري الأمريكي.. رابط التقديم فى الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

الشروط والقواعد الهجرة العشوائية لامريكا 2023 

ولمعرفة المزيد عن الشروط والقواعد يمكن زيارة الرابط من هنا.

وفي حالة رفض تأشيرتك، فقد تجد معلومات مفيدة حول الرفض وعدم القبول وذلك من خلال الرابط

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كيف تفوز في قرعة اللوتري الأمريكي للعام 2024؟

ويذكر أنه يمكن للأشخاص حاملي "البطاقة الخضراء" التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية وذلك دون فقدان جنسيتهم الأصلية، وعادة ما تكون هذه البطاقات تكون صالحة لمدة 10سنوات ويمكن تجديدها بسهولة ويسر.

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