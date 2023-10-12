الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

من سن العشرين.. أسباب تعرض الفتيات للإصابة بسرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي

يتعرض الكثير من الفتيات للإصابة بسرطان الثدي دون معرفة أعراض الإصابة به، لذلك نعرض لكم من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها من قبل الفتيات للوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health":-

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بالتعاون مع "القومي للمرأة".. فحص طبي عن سرطان الثدي بمستشفى كفر الشيخ

عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي

1 - وجود تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الثدي أو أمراض الثدي غير السرطانية: في حالة الإصابة بسرطان الثدي في أي واحد من الثديين، يزيد احتمالية الإصابة في الثدي الثاني.

2 - تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي في الأقارب من الدرجة الأولى: احتمالية الإصابة بهذا النوع من السرطان تزيد في حالة إصابة الأم، أو الأخت، أو البنت بسرطان الثدي من قبل.

3 - تاريخ في العلاج الإشعاعي للصدر قبل سن الـ 30: التعرض للعلاج الإشعاعي في الصدر، والذي يستخدم في علاج بعض أنواع السرطان والأورام الليفية في سن مبكر، يزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

4 - البلوغ المبكر وبداية الدورة الشهرية في سن مبكر: بداية الدورة الشهرية قبل سن الـ12 تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

5 - وجود عيب جيني: الاختبار الإيجابي للجينات معناها إن هذا الشخص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بشكل كبير في مرحلة ما من حياته.

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ما أعراض سرطان الثدي في سن العشرين؟

1 - يعتبر وجود كتلة في الثدي أو تحت الإبط التي لا تختفي من أول علامات الإصابة بسرطان الثدي ظهورًا، وعادة يستطيع الطبيب رؤيتها في الأشعة قبل إحساس المريضة بها.

2 - تورم في الإبط أو بالقرب من عظمة الترقوة، وهذا قد يدل على انتشار السرطان في الغدد الليمفاوية، والإحساس بالألم في المنطقة التي تظهر فيها الكتلة.

3 - تغيرات الثدي، مثل اختلاف في حجمه أو محيطه أو قوامه أو درجة حرارته، كما يمكن ملاحظة ثدي أكبر من الآخر أو ملاحظة تقشر الجلد على سطح الثدي فيشبه البرتقالة.

4 - تغيرات في حلمة الثدي مثل الإحساس بالحكة والحرقان فيها، أو أنها تكون مسحوبة للداخل.

5 - وجود إفرازات من الحلمة شفافة، أو تحتوي على دماء أو لونها أصفر أو أخضر أو بني.

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