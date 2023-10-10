الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. ناجية تحكي عن علاج تدليك الندبات

ناجية من سرطان الثدي
ناجية من سرطان الثدي

في شهر فبراير اكتشفت سارة أنها مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الرابعة، حيث شعرت موظفة الاستقبال الفلبينية بوجود كتلة في الجزء العلوي الأيمن من ثديها، مما أدى إلى حكة وتحولها إلى اللون الأحمر، وقد نُصحت بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، مما أدى إلى أخذ ثلاث خزعات ونتيجة إيجابية للسرطان.

وقالت وفقا لموقع ذا ناشونال: "أنا أول فرد في عائلتي يصاب بالسرطان.. ربما حصلت عليه بسبب التوتر وأسلوب الحياة، على الرغم من أنني لا أدخن وأشرب فقط في بعض الأحيان.. في 7 أشهر خضعت لـ 16 جولة من العلاج الكيميائي، وهي تخضع حاليًا للإشعاع لمدة 28 يومًا، بالإضافة إلى أنها يجب أن تتناول الدواء يوميًا لمدة 5 سنوات".

لقد خضعت أيضًا لعملية استئصال الثدي، ولهذا السبب لجأت إلى العلاج الطبيعي لمساعدتها على إدارة آثار ما بعد الجراحة، والتي تشمل الندبات الثقيلة.

ما هو علاج الندبات؟

علاج الندبات هو طريقة للعلاج الطبيعي والتدليك غير الجراحي تم تطويرها لعلاج الأنسجة الندبية والتليف والالتصاقات.. إنه يستخدم مزيجًا من تقنيات تدليك الندبات المتخصصة، وإطلاق اللفافة، وأدوات العلاج مثل الحجامة ونصائح الرعاية الذاتية لتعزيز التعافي الصحي.

عندما يتعافى جسمك من إصابة أو عملية جراحية تتشكل الندبات وقد تحدث أيضا التصاقات تحت طبقات الجلد، يشجع العلاج على تحسين الحركة المقيدة والضيق والألم، فضلًا عن تقليل الحكة والحرقان والتهيج، ويهدف أيضًا إلى تقليل أي مضاعفات طويلة المدى.

تقول سارة: "شعرت بمشاعر الغضب والقلق والكراهية تجاه ندوبي، وشعرت بتقييد في الحركة والتنفس، وشعرت بالحرج والخجل.. من خلال علاج الندبات، أصبحت الآن متحررة من القيود، وأشعر بالثقة مرة أخرى في جسدي ولدي ندبات أكثر نعومة وأكثر تسطحًا وأخف وزنًا".

يمكن أن تؤثر ندوب استئصال الثدي على وجه التحديد على حركة ذراعي الشخص ورقبته، ويمكن أن يؤدي الألم والضيق إلى تغيير أنماط التنفس، كما يمكن أن تكون هذه الندبات حمراء، سميكة مجعدة ومغموسة.

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