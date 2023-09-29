الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

المرض النادر والأشرس.. أسباب سرطان القلب وأحدث الابتكارات في علاجه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

سرطان القلب هو واحد من أنواع السرطانات النادرة والمعقدة التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، يعتبر سرطان القلب أحد أندر أنواع السرطانات التي يمكن أن يصاب بها الإنسان، ومع ذلك، فإنه لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا للتشخيص المبكر والعلاج الفعال.

في السطور التالية يسلط الخبراء بموقع "clevelandclinic" الطبي، الضوء على سرطان القلب، بدءًا من تعريف المرض وأسبابه، وصولًا إلى أعراضه وأحدث الابتكارات في علاجه. 

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سرطان القلب.. المرض النادر والأشرس 

سرطان القلب هو نمو غير طبيعي للخلايا السرطانية في أنسجة القلب، يمكن أن ينشأ الورم سواءً من أنسجة القلب العضلية أو الشرايين التاجية أو الصمامات أو الأوردة، حيث يعتبر سرطان القلب نادرًا جدًا، حيث يحدث بمعدل أقل من 1% من جميع أنواع السرطانات.

وقد يكون التشخيص المبكر لسرطان القلب صعبًا للغاية، حيث لا تظهر الأعراض عادةً حتى تصبح الحالة خطيرة، ومن بين الأعراض الشائعة لسرطان القلب، ضيق التنفس، آلام الصدر، التعب المستمر، فقدان الوزن غير المبرر وضربات القلب الغير منتظمة، فإذا كنت تعاني من هذه الأعراض أو تشك في إصابتك بسرطان القلب، يجب عليك استشارة الطبيب فورًا.

سرطان القلب وأحدث الابتكارات في علاجه

رغم التحديات التي يشكلها سرطان القلب، إلا أن هناك تطورات وابتكارات حديثة في علاجه، حيث تشمل هذه الابتكارات الجراحة التكفيرية المتقدمة، وعلاج الأورام الإشعاعي، والعلاج الهدف المستهدف، والعلاج الجيني، والذي يهدف كل من هذه العلاجات إلى إزالة الورم أو تقليل حجمه أو إبطاء نموه.

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على الرغم من التقدم الطبي المحرز في علاج سرطان القلب، إلا أن الوقاية لا تزال أفضل طريقة للتصدي لهذا المرض النادر، لذا يوصى بإتباع نمط حياة صحي مع الحفاظ على الوزن المثالي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، يجب الامتناع عن التدخين وتجنب التعرض للتلوث البيئي.

أوضح الخبراء، أن سرطان القلب يعد تحديًا كبيرًا للأشخاص المصابين به وللفرق الطبية، ومع ذلك، فإن التطورات في علاجه تعد بالأمل للمستقبل، وذلك من خلال التوعية حول هذا المرض والبحث العلمي المستمر، حيث يأمل في توفير مزيد من الفهم والعلاجات المبتكرة لمساعدة المرضى وتحسين فرص الشفاء.

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