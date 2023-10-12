الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن بوست: الفلسطينيون لن يغادروا أرضهم

الفلسطينيون
الفلسطينيون

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه من الصعب للغاية أن يغادر الفلسطينيون غزة هربًا من التصعيد الحالي في القطاع.

التصعيد في غزة 

وقالت الصحيفة: في ظل الظروف العادية، ستكون كل غريزة بشرية هي الخروج من القطاع، وتابعت: ولكن أول شيء يجب مراعاته هو ما إذا كانوا يريدون ذلك. 

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القاهرة الإخبارية: الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف جنوب قطاع غزة الآن

رويترز: القاهرة تناقش خططًا مع دول العالم لتقديم مساعدات لغزة

وقالت مصادر أمنية مصرية، لوكالة رويترز: إن مصر ناقشت خططًا مع الولايات المتحدة وآخرين لتقديم مساعدات إنسانية عبر حدودها مع قطاع غزة.

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خبير عسكرى: الاحتلال يسعى لتطهير غلاف غزة وتزع سلاح المقاومة

الموقف المصري

وقالت رويترز: ويعيش في غزة، وهي شريط ساحلي صغير يقع بين إسرائيل في الشمال والشرق ومصر في الجنوب الغربي، نحو 2.3 مليون شخص.

وقالت رويترز، تصر القاهرة، وهي وسيط متكرر بين إسرائيل والفلسطينيين، دائمًا على أن يقوم الجانبان بحل النزاعات داخل حدودهما، قائلة إن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين من خلاله تأمين حقهم في إقامة دولة.

وسبق وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: إن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع إسرائيل ومصر حول فكرة وجود ممر آمن للمدنيين من غزة، التي تعرضت لهجوم إسرائيلي واسع النطاق ردًا على التوغل المميت الذي شنه حماس داخل إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن تلك المشاورات مستمرة.

واشنطن بوست الفلسطينيون غزة التصعيد صحيفة واشنطن بوست إسرائيل

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