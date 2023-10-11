الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن حب الدين لـ"الشاهد": سلاح الطيران الإسرائيلى كان يتآكل خلال حرب الاستنزاف

اللواء أيمن حب الدين
اللواء أيمن حب الدين

قال اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إنه خلال حرب الاستنزاف قوات الدفاع الجوي كانت تنقل كتائب الصواريخ من الخط الخلفي إلى الخط الأمامي لتعميق الدفاع شرقًا لمسافة من 10 إلى 15 كيلومترًا.

وأضاف حب الدين في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أسقطنا العديد من الطائرات الإسرائيلية، وسلاح الطيران الإسرائيلي كان يتآكل كما قال موشيه ديان واستنجدوا بأمريكا".

وتابع: "وزير خارجية أمريكا في هذه الفترة قال نريد وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر ونحاول تقريب وجهات النظر وتنسحب إسرائيل من سيناء".

واستكمل: "وزير الخارجية الأمريكي كان تقدم بمبادرة في ديسمبر 1969 مصر قبلتها وإسرائيل رفضتها لأنها كانت قوية في هذا الوقت" مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تريد عدم تحريك كتائب الصواريخ من موقعها شرقًا وأن تقوم أمريكا بتعويض أمريكا بـ34 طائرة فانتوم.

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

أيمن حب الدين اللواء أيمن حب الدين الشاهد برنامج الشاهد حرب اكتوبر حرب الإستنزاف الدفاع الجوي

الأكثر قراءة

"الدستور" ينشر التفاصيل الكاملة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

الأهلى يكثف مفاوضاته لضم أسامة جلال لاعب بيراميدز

"مكنتش بحبها".. اعترافات صادمة لقاتل ابنته بالطالبية

بين الكبار.. الأهلى يحتل المركز الخامس عالميًا فى تصنيف سبتمبر للفرق

أسباب انتشار حشرة البق وكيفية التخلص منها بطرق بسيطة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة