أيمن حب الدين لـ"الشاهد": سلاح الطيران الإسرائيلى كان يتآكل خلال حرب الاستنزاف

قال اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إنه خلال حرب الاستنزاف قوات الدفاع الجوي كانت تنقل كتائب الصواريخ من الخط الخلفي إلى الخط الأمامي لتعميق الدفاع شرقًا لمسافة من 10 إلى 15 كيلومترًا.

وأضاف حب الدين في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أسقطنا العديد من الطائرات الإسرائيلية، وسلاح الطيران الإسرائيلي كان يتآكل كما قال موشيه ديان واستنجدوا بأمريكا".

وتابع: "وزير خارجية أمريكا في هذه الفترة قال نريد وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر ونحاول تقريب وجهات النظر وتنسحب إسرائيل من سيناء".

واستكمل: "وزير الخارجية الأمريكي كان تقدم بمبادرة في ديسمبر 1969 مصر قبلتها وإسرائيل رفضتها لأنها كانت قوية في هذا الوقت" مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تريد عدم تحريك كتائب الصواريخ من موقعها شرقًا وأن تقوم أمريكا بتعويض أمريكا بـ34 طائرة فانتوم.

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.