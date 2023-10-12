تمهيدًا للتعاقد مع جالتييه.. الدحيل يُقيل هيرنان كريسبو

أعلن نادي الدحيل القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إنهاء عقد مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، بسبب سوء النتائج.

وذكر الدحيل عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع كريسبو يقضي بإنهاء عقده، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشار الدحيل في بيانه إلى إنجازات كريسبو، الذي حقق مع الفريق الموسم الماضي لقب الدوري وكأس قطر وكأس أوريدو، كما نجح في الوصول إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم ذاته.

وكان الدحيل قد تعادل في مباراة استقلال الطاجيكي سلبا ثم خسر من بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، في أول جولتين بدوري أبطال آسيا، ومن ثم سيواجه النصر السعودي يوم 24 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة.

وفي بطولة دوري نجوم قطر، يحتل الدحيل، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الرابع برصيد عشر نقاط.

ويأتي ذلك بعد التوصل لاتفاق مع الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني السابق لـ باريس سان جيرمان، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق القطري.

ورحل جالتييه عن تدريب باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، ليظل بدون فريق حتى اللحظة.

وكان جالتييه قريبًا من تدريب الشباب السعودي في الصيف المنقضي، إلا أن اتهامه والتزامه بالمثول أمام القضاء في تهمة عنصريته ضد اللاعبين المسلمين وذوي البشرة السمراء، أدى لإنهاء الاهتمام.

كما حظى جالتييه باهتمام من فرق نابولي الإيطالي، أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون الفرنسي، لتولي منصب المدير الفني لأي منهم.

وقاد جالتييه فريقه باريس سان جيرمان، للتتويج ببطولة الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة في تاريخهم، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد بايرن ميونخ، كذلك بطولة كأس فرنسا.