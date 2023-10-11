أسامة السعيد: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية وفقًا لثوابت لم تتغير

قال أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري والدولة المصرية تتعاون معها وفقًا لثوابت لم تتغير.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر خاضت حرب 48 لمواجهة المشروع الاستعماري والذي كانت الدول الاستعمارية تريد خلقه وتهجير الفلسطينيين، وتعرضت للعدوان في 67 بسبب موقفها من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية، لأن لها بعدًا شعبيًا وتاريخيًا، ولديها علاقات متميزة مع السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على اختلاف أيديولوجياتها.

مصر تتدخل بشكل حاسم في كل أزمة تتعرض لها فلسطين

وأكد أن مصر تتدخل بشكل حاسم في كل أزمة تتعرض لها فلسطين، وكانت دائمًا هي الملاذ لوقف إطلاق النار، كما تدخلت بكل وسائل الإعمار وقدمت أكبر منحة وهي 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع رغم أزمتها الاقتصادية.

وعلى المستوى السياسي، قال إن مصر تتحرك في كل لحظة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتستضيف المؤتمرات والقمم للدفاع عن فلسطين، واستضافت الفصائل الفلسطينية وكانت موضع تقدير وشكر، والدور المصري واضح لتقديم دعم غير محدود سياسيًا وإنسانيًا للقضية الفلسطينية.