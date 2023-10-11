الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهرى: التصعيد ما زال مستمرًا بقطاع غزة والعالم "شاهد مشافش حاجة"

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن التصعيد لا يزال مستمرًا في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، والدعم الأمريكي مفتوح لجيش الاحتلال وتزييف للحقائق على الأرض، أما العالم فهو "شاهد مشافش حاجة". 

وأضاف "الطاهري"، خلال حلقة برنامج "كلام في السياسة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بايدن رجل البيت الأبيض أقحم الأبعاد الدينية في الصراع، أما نتنياهو، فقد كان حديثه بأن رده سيغير الشرق الأوسط كله، بعد اتهامات له بالفشل". 

السيادة المصرية ليست مُستباحة

وتابع: "تجددت مخططات التوطين القديمة تحت قصف لا يرحم ليهجر عائلات بأكملها تهجيرًا قسريًا، وهناك جهود واتصالات مصرية على المستويات كافة لا تنقطع من أجل إيجاد ممرات إنسانية لنجدة أهل غزة صاحبها إعلان حاسم بأن السيادة المصرية ليست مستباحة".

وأكد أن ما حدث في السابع من أكتوبر الجاري نقطة تحول كبرى، مشيرًا إلى أنه في حلقة اليوم من البرنامج سيتم تقديم قراءة في آخر تطورات الأوضاع بالأراضي المحتلة ورصد دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني، وكشف المخططات القديمة والجديدة للتهجير القسري لسكان غزة.

أحمد الطاهري قطاع غزة العالم التصعيد شاهد مشافش حاجة السيادة المصرية

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