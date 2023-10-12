الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مودريتش: أريد اللعب مع ريال مدريد.. وأردا جولر موهبة استثنائية

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن دوره الجديد في تشكيل الفريق الملكي.


وقلت مشاركات مودريتش مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري بسبب تقدمه في العمر ومع وصول الإنجليزي جود بيلينجهام لصفوف الفريق والاعتماد عليه بشكل أساسي في صناعة اللعب وبات مودريتش يشارك بديلًا.


وقال لوكا في تصريحات في مؤتمر صحفي أثناء مشاركته بمعسكر منتخب كرواتيا: "بالطبع إنه موقف جديد بالنسبة لي، لست معتادًا ألا ألعب كثيرًا كما كان الوضع من قبل وليس بالكثرة التي أريد".


وأضاف: "أنت تعرف أنني أريد أن ألعب دائمًا، لا أريد الحصول على إجازات أنا فقط أريد اللعب، أنا أحب ذلك، لا أريد أن أكون خارج الملعب، أريد اللعب حتى لو كان كل 3 أيام لأنني أشعر أنني بحالة جيدة بدنيًا".


وأكمل: "كل شيء يحدث من حولي إنها عملية طبيعية، لذا يجب علي أن أتقبل الأمر، يجب علي أن أكون مستعدًا عقليًا لهذا الموقف، تقبل الأمر واستمر".

وعن أردا جولر، قال مودريتش: "أردا جولر ولد ممتاز ولديه موهبة استثنائية، من المؤسف أنه لم يحصل على الفرصة لإظهار موهبته لجماهير ريال مدريد بسبب الإصابة حتى الآن، ولكنه ينتظره مسيرة رائعة وأنا أثق أنه سيجلب الكثير من السعادة لجماهيرنا".


وبسؤاله عما إذا كان جولر هو خليفته، أجاب: "أردا عليه أن يكون أردا جولر ولا يجب إثقاله ومقارنته بأي شخص ولا حتى أنا".

ويلتقي منتخب كرواتيا نظيره التركي ضمن لقاءات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا غدًا في العاشرة إلا ربع،ويواجه منتخب ويلز في الجولة الثامنة يوم الأحد 15 أكتوبر.

ويتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 10 نقاط وفي المركز الثاني المنتخب التركي بنفس الرصيد وبفارق الأهداف وخلفها منتخبي أرمينيا وويلز بسبعة نقاط لكل منهما على الترتيب ومنتخب لاتفيا في المركز الأخير بدون نقاط.

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