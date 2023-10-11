السجن المشدد 15 سنة لمدرب للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة مدرب بصالة العاب رياضية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر والمبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 2023 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.

ضبط 300 قطعة حشيش

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أن التحريات دلت علي قيام المتهم "م.ع.ب" مدرب بصالة ألعاب رياضية، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص، ونفاذا لاذن النيابة، انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وأبصرت المتهم ممسكا بيده حقيبة فتم ضبطه وبانتزاع الحقيبة من يده وبفضها تبين احتوائها علي 300 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 29.300 كيلو جرام، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.