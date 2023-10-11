الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين عثر بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالخانكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الخانكة اليوم الأربعاء حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمنطقة الخانكة.

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وذكر قرار الإحالة أن المتهمين عثر بحوزتهم على كميه من المواد المخدرة وزنت كيلو من مخدر الحشيش و٥٠٠ جرام من مخدر الاستروكس.


وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها.


وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الخانكة من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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