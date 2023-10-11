تفاصيل اعترافات المتهم بالشروع فى قتل جاره بالسلام

أمرت نيابة السلام اليوم بإحالة المتهم بالشروع فى قتل جاره باستخدام سلاح أبيض مطواة، لمحكمة الجنايات.



وذكر قرار الإحالة أن المتهم عبدالله.م عامل أقر بارتكاب جريمة التعدى على المجنى عليه أسامة.م لاتهامه بارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجته.



وأقر المتهم بأنه حضر فجاءه من عمله تفاجأ بوجود المتهم بشقته لكنه استغل صدمته من الموقف وقام بضربه وصعقه أرضا واختفى من المنطقة من حينها ومنذ أربع شهور وهو يبحث عنه لقتله.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام يفيد بوصول شخص مصاب بطعن فى البطن.

بإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.