تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة تاكسي والشروع في قتل قائده بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة تاكسي من قائده بالإكراه والشروع فى قتله بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة تاكسي بالإكراه

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بإرتكابهم جريمة سرقة تاكسي من قائده بالإكراه والشروع في قتله باستخدام آله حادة، وأقروا بنيتهم فى تقطيع التاكسي وبيعه خرده، بغرض التربح والكسب غير المشروع منه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من سائق تاكسي يتهم ٣ أشخاص مجهولين بسرقة التاكسي الخاص به والشروع في قتله باستخدام آله حادة وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية أحد المتهمين وتم ضبطه والذى أقر بارتكاب الواقعة وأرشد على باقى المتهمين وتم ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.