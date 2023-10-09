تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة وسحلها بالشارع بقصر النيل لـ18 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين، بتهمة سرقة فتاة وسحلها فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 18 أكتوبر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع، حيث فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه، وقام أحدهما بخطف حقيبتها، ما أدى لسحلها فى الشارع، وإصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين، جرى القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة، التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.