الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة وسحلها بالشارع بقصر النيل لـ18 أكتوبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين، بتهمة سرقة فتاة وسحلها فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 18 أكتوبر.

 

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إصابة شاب أثناء محاولته منع لصوص من سرقة دراجته النارية

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"سحل أرملة والده بسبب تغييرها كالون الشقة".. تفاصيل إحالة متهم لـ"الجنايات"

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع، حيث فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه، وقام أحدهما بخطف حقيبتها، ما أدى لسحلها فى الشارع، وإصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين، جرى القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة، التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

محاكمة عاطلين سحل سرقة فتاة قصر النيل محكمة جنايات القاهرة

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