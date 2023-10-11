الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

السلع
السلع

حصلت «الدستور» على نسخة من قرار مجلس الوزراء بشأن الأسعار المعفاة من الجمارك وبين القرار الخاص بـ واردات السلع الآتية الخاضعة للبنود الجمركية الموضح أرقامها من كل سلعة من الضريبة الجمركية لمدة ستة أشهر، وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية شملت كلا من: (الدواجن، أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار واللحوم من طيور الدواجن المذكورة في البند، الألبان، الزبد، الجبن، الشاي، الدهون، شحوم الزيوت النباتية، السكر، المكرونة، محضرات الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، الأدوية).


وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسيد أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.


وفي مستهل حديثه، أشار «مدبولي» إلى أن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.


وتابع: «الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق».

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