الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام زكى: ندعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا وماليًا لإحلال السلام

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا وماليًا، وضرورة إحلال السلام بين الجانبين.

وأضاف الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، خلال المؤتمر الصحفي، للبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أنه يجب إطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل، محذرًا من استمرار غياب أفق سياسية حقيقة لتحقيق السلام الذي لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف وانهيار الثقة بالعملية السلمية لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.

وكلّف الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة بالتحرك على المستوى الدولي بإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه.

السلطة الوطنية إحلال السلام مفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية الامم المتحدة

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