الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين الجامعة العربية: حذرنا من انفجار الأوضاع فى الأراضى المحتلة

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أنه لا أحد كان يرغب في مثل هذا التصعيد الجاري في الأراضي المحتلة.

وأضاف خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين: "نرفض أي عنف دون المدنيين وبدون مواربه، ونرفض أي ترويع للمدنيين فقتل المدنيين وترويع الأمنيين لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال".

ودعى لوقف فوري لإطلاق النار ووقف فوري لهذا التصعيد الخطير حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة، ومما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم.

وأوضح أن المجلس الموقر عبر مرارًا خلال الأعوام الماضية تحذر من اقتراب الأوضاع في الأراضي المحتلة إلى حد الانفجار، التصعيد الجاري ليس وليد اليوم ولكنه له أسبابه الجزية المعروفة للجميع من إنكار الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تقضي على حل الدولتين كل يوم عبر الاستيطان المستمر، هذا أدى إلى خنق الأمل في أي أفق سياسي، وأوصلنا إلى النقطة المؤسفة والخطيرة التي نقف عندها اليوم.

فلسطين أحمد أبوالغيط

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