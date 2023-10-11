بوريطة: المساس بالوضعين القانونى والتاريخى للقدس يقوّض السلام ويؤجج الصراع

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة إن المملكة المغربية تجدد التأكيد على أن المساس بالوضعين القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يقوّض فرص السلام، ويؤدي إلى تأجيج الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.

وأضاف وزير خارجية المغرب في كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "لم يعد مصطلحًا خطيرًا يكفي لتشخيص الوضع الحالي في الشرق الأوسط أمام تصعيد غير مسبوق وسع ساحة المواجهات وحلق العنف والعنف المضاد بحدة قد تقضي على ما تبقى من فرص وآمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل".

وزير خارجية المغرب: العنف لا يؤدي إلا للعنف المضاد والإقصاء لا يولد إلا إقصاءً

كما أشار بوريطة إلى أن العنف لا يؤدي إلا للعنف المضاد وأن الإقصاء لا يولد إلا إقصاء وأن التطرف لا ينتج إلا تطرفًا.

وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت وما زالت عاملًا رئيسيًا في انفجار الوضع بما في ذلك على وجه الخصوص انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.