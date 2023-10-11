الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: التصعيد فى غزة غير مسبوق ويدفع بالمنطقة كلها لوضع غير معلوم

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إن مجلس الجامعة يتألم اليوم للتصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين.

وأضاف خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، أن هذا التصعيد غير مسبوق في حدته وآثاره، موضحًا أن هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع واتساع نطاق المواجهات.

وأشار إلى أن هذه الاحتمالات من الممكن أن تدفع بالمنطقة كلها لوضع غير معلوم، موضحًا أن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع التحلي بأعلى عمليات ضبط النفس، والنظر إلى العواقب.

أحمد أبوالغيط لوزراء الخارجية التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين

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