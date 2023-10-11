أبوالغيط: التصعيد فى غزة غير مسبوق ويدفع بالمنطقة كلها لوضع غير معلوم

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إن مجلس الجامعة يتألم اليوم للتصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين.

وأضاف خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، أن هذا التصعيد غير مسبوق في حدته وآثاره، موضحًا أن هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع واتساع نطاق المواجهات.

وأشار إلى أن هذه الاحتمالات من الممكن أن تدفع بالمنطقة كلها لوضع غير معلوم، موضحًا أن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع التحلي بأعلى عمليات ضبط النفس، والنظر إلى العواقب.