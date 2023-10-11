العثور على جثة شاب داخل "زاوية للصلاة" في مركز نجع حمادي بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، اليوم الأربعاء، على جثة شاب داخل زاوية للصلاة بقرية القمانة التابعة للغربي بهجورة بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة شاب، داخل زاوية بقرية القمانة بنجع حمادي في شمالي محافظة قنا.

انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس مباحث نجع حمادي، وتبين العثور على جثة محمد رسلان أحمد، 21 عاما، معلقة في مروحة سقف، داخل الزاوية.

تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وانتقلت قوات الامن على الفور لمكان البلاغ، وتمت معاينة موقع العثور على الجثة داخل زاوية الصلاة بقرية القمانة غرب مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.