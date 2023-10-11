محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن 7 مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح" بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية.



وتناول الاجتماع استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق ومناقشة ما تم تنفيذه لتلافى جميع الملاحظات وتسليمها وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى والأعمال الإضافية بها



وأكدت "عوض" على سرعة استكمال الأعمال المتبقية والالتزام بالمواصفات والمعايير والجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.



ويشار إلى أن تطوير المناطق الغير مخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته 7 مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء والحماية المدنية واحلال وتجديد اعمدة الانارة، هذا إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك.

