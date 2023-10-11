الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن": مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تخفف العبء عن المواطنين

رشاد عبدالغني
رشاد عبدالغني

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بمبادرة الحكومة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار سبعة من السلع الأساسية الغذائية بنسب مختلفة تبدأ من 15٪ إلى 25 ٪، وذلك ابتداءً من السبت المقبل ولمدة 6 أشهر قادمة، معتبرًا أنها من أهم المبادرات التي أطلقت مؤخرا لمساعدة المواطنين والأسر الفقيرة فى مواجهة غلاء الأسعار.

وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم، أن هذه المبادرة تؤكد شعور الدولة بمعاناه المواطنين، وأنها ستسهم في تخفيف المعاناة والعبء من على كاهل المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها غالبية دول العالم، فضلًا عن الحد من ارتفاع الأسعار، وضبط حركة السوق، مشيرًا إلى أن هذه مبادرة من أهم المبادرات التي انتظرها الشعب المصري لتلبية استهلاكهم اليومي من السلع الأساسية.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن تكون السلع الغذائية مطبوع عليها الأسعار الجديدة حتى لا يستطيع التجار التلاعب فى الأسعار وزيادتها بشكل غير مبرر، مطالبًا جميع المواطنين بضرورة أن يرفضوا شراء المنتجات التي سيزيد سعرها عن المعلن في مبادرة رئيس الوزراء، مطالبًا جميع الجهات المعنية والرقابية بالقيام بدورها في متابعة الأسعار الجديدة وفرض عقوبات على المتلاعبين وغير الملتزمين ومكافحة جميع وسائل الاحتكار بين التجار للتحكم فى الأسواق.

الأمن الغذائي 

وذكر عبدالغني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياته وخاصة في ظل المتغيرات التي تحدث عالميًا، مما أثرت على جميع الدول، بجانب أنه حريص على دعم المواطن البسيط والتوسيع من شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

وطالب عبدالغني، من جميع التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة تقديم التعاون والمساعدة مع الحكومة وأن يشعروا بالمواطن البسيط وأن يقبلوا هامش ربح معقول وليست نسبة ربح مبالغ فيها، مؤكدًا ضرورة التعاون من قبل الجميع حتى تمر الأزمة الاقتصادية بسلام.

مبادرة الحكومة رئيس مجلس الوزراء الظروف الاقتصادية السلع الغذائية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحماية الاجتماعية مستقبل وطن

مواد متعلقة

مقرر مساعد بالحوار الوطني: القضية الفلسطينية محط اهتمام قيادة وشعب مصر

النائب أحمد إدريس: لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف

حملات مرشحى الرئاسة تحشد الدعم المالى والمعنوى وتستكمل إعداد البرامج الانتخابية

قيادى بـ"الشعب الجمهورى": مبادرة الحكومة لخفض الأسعار دعم جديد للمواطن البسيط

الأكثر قراءة

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

جميلة إسماعيل تتراجع عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية

أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024 وموعد إجازة عيدي الفطر والأضحى 1445

إجمالي السعر والرسوم.. تكلفة استخراج جواز سفر 2023 أونلاين

الأزهر يطالب الحكومات العربية والإسلامية بموقف موحد فى وجه الدعم الغربى اللاإنساني للكيان الصهيونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة الأردني: بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

مدحت بشاى

أحمد نوار.. ريشة قناص وفدائية مبدع

منى رجب

انتصار المصريين في حرب العبور في فيلم اسرائيلي

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات حربية إسرائيلية تقصف غرب غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس