الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الفيوم تطلق مبادرة «كنوز آثار الفيوم» لتعريف طلابها بمعالم المحافظة

مبادرة كنوز آثار
مبادرة كنوز آثار الفيوم

شهد عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عادل عكاشه رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، تحت رعاية ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، مبادرة "كنوز آثار الفيوم" التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع إدارة فريق الوعي الأثري.

 

بحضور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، وعلي البطل مدير عام آثار الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ونرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة والعاملين بالجامعة، ومنطقة الآثار والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

 

وقال “العيسوي” إن محافظة الفيوم تحتوي على عدد من المعالم الأثرية والتاريخية عبر حقب زمنية مختلفة، تمثل أهمية كبيرة في التاريخ الإنساني عبر العصور، وأثنى على التعاون بين الجامعة ومنطقة الآثار بالفيوم، مرحبًا بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني التي تهدف لخدمة الوطن وتنميته.

 

ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في فعاليات المبادرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، موضحًا أن القطاع بصدد تنفيذ عدد من المبادرات في مختلف المجالات.

 

وأشار محمد كمال خلاف إلى أن المبادرة تهدف لتعريف الطلاب بمعالم وحضارة الفيوم ومقتنياتها وقيمتها التاريخية، مشيرًا إلى أن محافظ الفيوم أطلق عليها مصر الصغرى كونها تضم آثارًا تمثل حقبًا زمنية مختلفة.

 

وشدد علي البطل على أهمية التعاون بين منطقة آثار الفيوم والجامعة كونها صرحًا علميًا أكاديميًا داخل المحافظة وتضم اعداد كبيرة من الطلاب من مختلف المحافظات، وأشار إلى أهمية نشر الوعي الأثري وضرورة الحفاظ على الآثار التي تدل على عراقة وحضارة الإنسان المصري، ودعا سيادته الطلاب لزيارة الأماكن الأثرية داخل المحافظة.

 

 

مبادرة كنوز آثار الفيوم

مبادرة كنوز آثار الفيوم
مبادرة كنوز آثار الفيوم
مبادرة كنوز آثار الفيوم
مبادرة كنوز آثار الفيوم
جامعة الفيوم مبادرة كنوز آثار الفيوم رئيس جامعة الفيوم آثار مصر الوسطى

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