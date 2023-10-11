خبير اقتصادي: 143 مليار دولار صادرات مصر من السلع الوطنية خلال 10 سنوات

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر حققت 143 مليار دولار صادرات من السلع الوطنية تامة الصنع خلال الـ 10 سنوات الماضية، وهي السلع المعدة للاستخدام مباشرة مثل السلع الكهربائية والسيارات والسلع الغذائية.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مستلزمات الإنتاج المصرية يتم تصديرها كسلع تامة الصنع بعد إضافة القيمة المضافة الخاصة بها، بما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الربحية وتحقيق المستهدفات المطلوبة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هذا يمثل إنجازًا للدولة رغم التحديات التي مرّت وتمر بها.

143 مليار دولار صادرات خلال 10 سنوات

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في تحقيق إنتاج فائض عن حاجتها رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه اقتصادها وفي مقدمتها الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها فائض في الإنتاج الصناعي يكفي السوق المحلي ويتم تصديره للخارج نتيجة للجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية.