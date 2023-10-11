3 إصابات بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

شهدت قرية حجازة بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وقوع مشاجرة بين عائلتين، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص بطلق ناري، واخر بجروح ليصل إجمالى المصابين 4، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية حجازة التابعة لدائرة المركز، استخدم فيها السلاح الناري، ما أسفر عن وقوع مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقال رجال الامن



وانتقل رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إلى مكان المشاجرة للمعاينة وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين بها من المواطنين.

وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بطلق ناري، وأخر بجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

بإجراء التحريات الأولية والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين عائلتين بمحيط قرية حجازة استخدم فيها السلاح الناري، بسبب احتكاكات شباب العائلتين وهو ما تسبب في نشوبها.

في سياق آخر، كان قد وقع حادثي سير فى مناطق متفرقة شمال محافظة أسوان، مساء الأحد الماضى، وهما انقلاب دراجة بخارية، واصطدام سيارة بشخص، وأسفر ذلك عن مصرع شخص وإصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

وتعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادثين متفرقين، تحديدًا بمركزى كوم أمبو وإدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين أخرون.

وجاء الحادثين كالتالى:

أولهما: لقى شخص مصرعه، إثر اصطدامه بسيارة أثناء سيره بالشارع داخل قرية سلوا قبلى بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

ثانيهما: أصيب شخصين، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة القنادلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحوادث لمعاينة الجثة فى مكان الحادث بقرية سلوا قبلى التابع لدائرة المركز، فضلًا عن معاينة منطقة حادث الدراجة البخارية بمنطقة القنادلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.