الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في العجوزة

متهم
متهم

نجحت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، في القبض على 3 أشخاص لتورطهم في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت وردت معلومات إلى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم.
 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أعمال الحفر مباحث الجيزة قسم شرطة العجوزة

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