ذا أثلتيك: «بي إن سبورتس» توبخ الشوالي بسبب تعليقاته المعادية للكيان الصهيوني

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن شبكة BeIN Sports أرسلت تنبيهًا لجميع مراسليها حول العالم بالحفاظ على موقف سياسي محايد تجاه التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكرت صحيفة «ذا أثلتيك» أن الشبكة القطرية، اتخذت هذه الخطوة بعد تصريحات مثيرة للجدل من أحد المعلقين مع انطلاق مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه معلق المباراة عصام الشوالي، عبر عن دعمه للدولة الفلسطينية في أعقاب الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية على قوات الإحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الماضي.

وفي مقدمة مدتها 20 ثانية، قال الشوالي: “لقد تحدثوا عن القوة وكان ذلك مجرد وهم. لقد تحدثوا عن التكنولوجيا المتقدمة وكان ذلك مجرد وهم. لقد تحدثوا عن جيش لم يهزم وكان ذلك مجرد وهم. لقد تحدثوا عن هط بارليف وكان ذلك مجرد وهم. لقد تحدثوا عن حدود لا يمكن تجاوزها. هل لم تفهم؟ هل لم نفهم؟ إنهم مجرد بالون من الوهم".

وذكرت الصحيفة، أن شبكة BeIN اعترفت بأن التعليقات لم تكن مناسبة وتم تذكير المعلق بمسئوليته في الالتزام بسياسة الشركة بشأن الحياد.

وأضافت «ذا أثلتيك»، أن الشوالي وزملاؤه في التقارير وكذلك المذيعين، قد أُبلغوا أنهم ملزمون بالامتناع عن الإدلاء بتعليقات سياسية وتقديم تقارير عن الرياضة فقط، بغض النظر عن آرائهم الشخصية.

وقال متحدث باسم مجموعة beIN الإعلامية لصحيفة «ذا أثلتيك»: "باعتبارنا مجموعة إعلامية عالمية رائدة، فإننا ندين أي شكل من أشكال الصراع أو العنف، بينما ندعم وندعم الأشخاص والقضايا والمصالح من كل الخلفيات واللغات والتراث الثقافي عبر أكثر من 40 دولة شديدة التنوع نعمل في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الشبكة القطرية: "تتطلب سياسات شركتنا الحياد غير السياسي والتغطية الإذاعية التي تركز على الرياضة – وهو أمر مطلوب من جميع موظفينا".

وجرت محادثات بين beIN Sports ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بخصوص هذا الأمر، وقال مصدر مقرب من القناة القطرية، إن مجموعة beIN واثقة من عدم وجود خرق لاتفاقية البث الخاصة بها.

تمتلك شبكة BeIN حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تركيا، حتى نهاية موسم 2024-25، وقد نجحت شبكة «بي إن سبورتس» في تمديد التعاقد لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى عام 2028.

كما تبث الشركة التي يقع مقرها في الدوحة، الدوري الإنجليزي الممتاز في 15 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا.