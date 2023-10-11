الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل ضبط المتهم بتمزيق جسد ابن خاله فى أبو النمرس

المتهم
المتهم

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهم بقتل ابن خاله طعنا في مشاجرة بينهما بمركز أبو النمرس.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل ونجل عمته قام على إثرها الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض "مطواة" مما تسبب في مصرعه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مركز أبو النمرس مشاجرة القبض مباحث الجيزة

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