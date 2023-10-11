الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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كواليس تأهل 11 لاعبًا مصريًا في بطولة إفريقيا للرماية 2023 (فيديو)

اللواء حازم حسني
اللواء حازم حسني

كشف اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، كواليس تأهل 11 لاعبًا مصريًا في بطولة إفريقيا للرماية 2023، مؤكدًا أن مصر لها باع كبير في تنظيم البطولات.

وقال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، اليوم الأربعاء، إنه على مدار 3 سنوات تم تنظيم 11 بطولة دولية، وبالتالي تم اكتساب خبرة كبيرة جدا لكيفية استضافة ضيوف معهم أسلحة وذخائر ومعدات.

نجاح مصري في بطولة الرماية

وأضاف رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية: "كان هناك نجاح كبير لنا في بطولة إفريقيا للرماية 2023، ومصر لديها أكبر وأفضل وأحدث ميدان على مستوى العالم، وهذا كان فخر لنا أمام كل الدول الموجودة، بمشاهدة قارة إفريقيا تحت قيادة مصر ولديها هذا الميدان".

وأشار رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إلى أن مصر حصلت على 38 ميدالية في البطولة، لافتًا إلى أن جميع المسابقات شاركنا فيها، ولديها جزأين، الأول: المقاعد وكانوا عبارة عن 11 راميًا، وباقي الميداليات كانت عبارة عن فرق".

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