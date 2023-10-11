الوقائع الرسمية تنشر قرار «العدل» بتخويل أعضاء نقابة المهن الزراعية صفة مأمورى الضبط القضائى





نشرت الوقاثع الرسمية قرار وزارة العدل قــرار وزير العدل رقـم 5362 لسنة 2023 بتخويل أعضاء مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات صفة مأمورى الضبط القضائى.

ونص قــرار وزير العدل رقـم 5362 لسنة 2023 بتخويل أعضاء مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات صفة مأمورى الضبط القضائى وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 31 لسنة 1966 بشأن نقابة المهن الزراعية وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4572 لسنة 2022 الصادر فى 4/7/2022 ؛ وعلى كتاب نقيب الزراعيين رقم (80) المؤرخ 6/5/2023.



( المادة الأولى ) يُخول أعضاء مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات الآتى أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بشأن نقابة المهن الزراعية وتعديلاته، إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية وهم: م الاســــم الوظيفـة نطاق العمل المكانى 1 د/ السيد على محمد خليفة النقيب العام، د/ حسن محمود حسن فولى وكيل أول النقابة، م/ رجب إبراهيم محمود عبد الوهاب وكيل ثانٍ النقابة، م/ أبو بكر حافظ محمد على فودة عضو مجلس النقابة، م/ إبراهيم عبد السميع إبراهيم الديب عضو مجلس النقابة، د/ إ حسان حسين محمد حسين عضو مجلس النقابة، م/ عبد الرؤوف محمود عبد الرحمن الجمل عضو مجلس النقابة محافظة القاهرة، د/ عبد الله إسماعيل محمد فرغل عضو مجلس النقابة محافظة الجيزة، م/ أشرف محمد أحمد على الطنانى عضو مجلس النقابة محافظة القاهرة، م/ أسماء محمد على على خليل عضو مجلس النقابة بالقاهرة.

بالإضافة إلي م/ أحمد فتحى محمد محمد عضو مجلس النقابة محافظة الجيزة، م/ جمال محمد أبو المعاطى عضو مجلس النقابة محافظة القاهرة، م/ السيد عبد الفتاح جاد النجدى عضو مجلس النقابة بمحافظة الشرقية، م/ ممدوح أحمد إبراهيم أحمد عضو مجلس النقابة محافظة القليوبية، م/ محمد بركات اليمانى التركاوى عضو مجلس النقابة محافظة الغربية، م/ محمد فؤاد حسين موسى عضو مجلس النقابة محافظة المنوفية، م/ رضا فتحى السيد البياع عضو مجلس النقابة محافظة دمياط، م/ يسن كمال الدين المتولى عضو مجلس النقابة محافظة الدقهلية، م/ محمود السيد محمد البيلى عضو مجلس النقابة محافظة البحيرة،م/ عماد محمد السيد عبد الله عضو مجلس النقابة محافظة كفر الشيخ، م/ أحمد محمد على كردى عضو مجلس النقابة محافظة الإسكندرية، د/ محمد إبراهيم محمود الطباخ عضو مجلس النقابة محافظة مطروح، د/ محمد خليل محمد شطا عضو مجلس النقابة محافظة بورسعيد، م/ أحمد محمد أحمد نصر الله عضو مجلس النقابة محافظة السويس، م/ مصطفى سيد متولى على عضو مجلس النقابة محافظة الإسماعيلية، م/ أحمد السيد عبد القادر عضو مجلس النقابة محافظة جنوب سيناء، م/ محمد حسين على حمدان عضو مجلس النقابة محافظة شمال سيناء، م/ طلعت نمر محمد محمد عضو مجلس النقابة محافظة بنى سويف، م/ محمد الصوفى أمين عضو مجلس النقابة محافظة الفيوم، م/ صفوت ميلاد زكى جرجس عضو مجلس النقابة محافظة أسيوط، م/ عمرو أبو الوفا محمد أحمد عضو مجلس النقابة محافظة المنيا، مراد محمد حسين المهندس عضو مجلس النقابة بسوهاج، م/ هدير يوسف أحمد محمد عضو مجلس النقابة محافظة قنا، م/ يوسف سعدى حسين عضو مجلس النقابة محافظة أسوان،م/ أحمد عبد الوهاب عامر رضوان عضو مجلس النقابة بالوادى الجديد، م/ خلود كمال بدوى على عضو مجلس النقابة بالبحر الأحمر، م/ مرفت أبو اليزيد سليمان عاشور رئيس فرع محافظة القاهرة، م/ إدريس سلام عبد الوهاب سلام رئيس فرع محافظة الجيزة.

وأيضا م/ صبحى محمد عبد الله حسن سلام رئيس فرع محافظة الإسكندرية، م/ حسين مفتاح عبد السلام محمود رئيس فرع محافظة مطروح، م/ ناجى السيد محمد حسن رئيس فرع محافظة البحيرة، م/ إبراهيم عبد المنعم قاسم رئيس فرع محافظة كفر الشيخ، م/ عبد الواحد ذكى مصطفى موسى رئيس فرع محافظة المنوفية، م/ محمد سامى سعد السيد مرسى رئيس فرع محافظة القليوبية، م/ خالد على أبو شادى أبو شادى رئيس فرع محافظة الغربية، م/ سمير محمد إبراهيم عبده رئيس فرع محافظة الشرقية، م/ فوزى المرسى إسماعيل الحضرى رئيس فرع محافظة الدقهلية، م/ السيد خليل مبارك حسن رئيس فرع الإسماعيلية، جمال أحمد محمد على رئيس فرع السويس، م/ عبد السلام على عبد السلام الصيرفى رئيس فرع بورسعيد، م/ سامى سالم جبلى العقبى رئيس فرع بجنوب سيناء، م/ عبد الحليم إبراهيم سيد لاشين رئيس فرع شمال سيناء، م/ علاء عبد القوى شيلابى عبد القوى رئيس فرع الفيوم، م/ طارق حسن أحمد الباز رئيس فرع دمياط، م/ مصطفى راشد عويس أمين رئيس فرع بنى سويف،م/ إسماعيل عبد البديع رضوان عبده رئيس فرع المنيا، م/ محسن عبد الوهاب عبد المجيد وهبة رئيس فرع الوادى الجديد، م/ أحمد محمد حسين هريدى رئيس فرع أسيوط ،م/ مختار يوسف أحمد محمد رئيس فرع سوهاج،م/ محمد محى الدين محمد عبد السلام رئيس فرع الأقصر، م/ محمود عبد العاطى محمد طه رئيس فرع البحر الأحمر، حازم عبد المنعم سيد رئيس فرع أسوان، محمد جيلانى إبراهيم رئيس فرع قنا.



( المادة الثانية ) يلغى القرار رقم 4572 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 4/7/2022 بتخويل أعضاء مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات - صفة مأمورى الضبط القضائى.

( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.