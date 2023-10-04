الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"الوقائع المصرية"تنشر قرار كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة الرياض

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار محافظة كفر الشيخ رقم 1483 لسنة 2023 ‏باعتماد تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة الرياض. 

ونص قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 1483 لسنة 2023‏ صادر بتاريخ 14/8/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8/8/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 13/7/2023 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل المخطط التفصيلي المعتمد - لمدينة الرياض - برفع خدمة زراعية وتحويلها إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1159230046760) بتاريخ 2/1/2023 ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة 

"الوقائع المصرية" تنشر قرار محافظة البحيرة باعتماد المخطط التفصيلي لقرية غربال

- المادة الأولى: يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض - برفع خدمة زراعية وتحويلها إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1159230046760) بتاريخ 2/1/2023 المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. 

- المادة الثانية: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. محافظ كفر الشيخ اللواء/جمال نور الدين

يذكر أن اعتماد المخططات التفصيلية للقرى يتم وفق القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة ٢٠١١ بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى قرار وزير الإسكان رقم 710 لسنة ٢٠١٨ بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى.

الوقائع المصرية محافظة كفر الشيخ قرارمحافظة كفر الشيخ رقم 1483 لسنة 2023‏ المخطط التفصيلى المعتمد مدينة الرياض

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